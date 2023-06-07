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الملك السعودي يصدر أمرا ملكيا بإنشاء مؤسسة للأمن السيبراني

الملك السعودي يصدر أمرا ملكيا بإنشاء مؤسسة للأمن السيبراني
الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

العالم-السعودية

ونص الأمر الملكي على أن "تكون هذه المؤسسة غير ربحية ، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض".

كما تهدف المؤسسة إلى "الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها".

وجاء الأمر الملكي بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تأكيدا على ريادة المملكة عالميا في هذا المجال، خاصة وأنها حققت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الأمن السيبراني وفق تصنيف الأمم المتحدة، وكذلك مراتب متقدمة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022.

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