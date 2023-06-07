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بريطانيا تخصص 750 ألف دولار لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا

بريطانيا تخصص 750 ألف دولار لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا
الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية البريطانية عن تخصيص سلطات المملكة المتحدة 750 ألف دولار لتمويل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا.

العالم-اوروبا

وأشارت الخارجية البريطانية في بيان لها، يوم الأربعاء، إلى أن "التمويل الإضافي الذي تم الإعلان عنه اليوم سيساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواصلة عملها الحيوي في أوكرانيا، ودعم الحكومة الأوكرانية وتقديم الاستشارة لها في شؤون الأمن النووي".

ولفتت الخارجية إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خصصت الحكومة البريطانية 5 ملايين جنيه استرليني (6.2 مليون دولار) لدعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا.

وأعربت المندوبة البريطانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورين كيتسيل، خلال جلسة لمجلس مدراء الوكالة، عن قلق بريطانيا إزاء عواقب تدمير سد محطة كاخوفسكايا.

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بريطانيا تخصص 750 ألف دولار لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا

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