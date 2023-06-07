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دخان حرائق الغابات في كندا يعطل رحلات نيويورك وفرجينيا

دخان حرائق الغابات في كندا يعطل رحلات نيويورك وفرجينيا
الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بعض الرحلات من وإلى مطارات مدينة نيويورك وولاية فرجينيا، بسبب انخفاض الرؤية من الدخان الناتج عن حرائق الغابات الكندية.

العالم-الامريكيتان

ويتعلق التوقيف ببعض الرحلات المتجهة إلى مطار لاغوارديا في نيويورك، والرحلات القادمة من مطار نيوارك ليبرتي في نيوجيرسي.

وأكدت الوكالة أنها ستستمر في ضبط حركة الطيران لمراعاة الظروف المتغيرة بسرعة.

وأصدرت إدارة الجودة البيئية التابعة لخدمة الأرصاد الوطنية في ولاية فرجينيا المجاورة للعاصمة واشنطن تنبيها من المستوى الأحمر بشأن جودة الهواء اليوم الأربعاء، لشمال فيرجينيا.

كما قررت المدارس بالولاية إلغاء كافة الأنشطة خارج مباني المدارس.

وأوضحت إدارة الجودة البيئية أن "رمز تنبيه جودة الهواء الأحمر يعني ارتفاع مستوى تلوث الهواء داخل المنطقة وبأنها غير صحية للعامة"، وطالبت الإدارة السكان بالتقليل من آثار تلوث الهواء من خلال تجنب الأنشطة الشاقة أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم إطلاعه على الموقف ولا يزال يتلقى تحديثات بشأن انتشار الدخان في أجزاء من الولايات المتحدة في أعقاب حرائق الغابات في كندا".

كما يجري المسؤولون بالبيت الأبيض اتصالات مع قادة الولايات والمسؤولين المحليين، بما في ذلك ولايات نيويورك وميشيغان وإلينوي.

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دخان حرائق الغابات في كندا يعطل رحلات نيويورك وفرجينيا

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