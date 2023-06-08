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أمريكا.. انفجار بركان ’كيلويا’ والسلطات ترفع مستوى التأهب (فيديو)

الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

ثار "كيلويا"، وهو أحد أنشط البراكين على الكوكب، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مما دفع السلطات لرفع مستوى التأهب.

العالم - الأميرکيتان

وتظهر فيديوهات لحظة انفجار البركان وتدفق كتل من الحمم المنصهرة من البحيرة الموجودة في قاع فوهته. وقد صنف علماء البراكين هذا الثوران على أنه "ديناميكي".

وقال علماء هيئة المسح الجيولوجي إنهم بدأوا برصد نشاط، في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، داخل محيط حديقة هاواي الوطنية للبراكين.

وأشارت الهيئة إلى أن "مستويات مرتفعة من الغازات البركانية هي مصدر القلق الرئيسي، لأن آثار هذا الخطر قد تصل إلى مناطق بعيدة بسبب الرياح".

وأضافت أن ثاني أكسيد الكبريت المنبعث من البركان "سيتفاعل في الغلاف الجوي ويخلق ضبابا مرئيا". وحذرت الهيئة من أن الضباب سيتسبب بصعوبات في التنفس للأشخاص والحيوانات، كما سيؤثر على المحاصيل.

ويأتي ذلك بعد أشهر من ثوران "ماونا لوا"، أكبر بركان في العالم، الذي نشط في نهاية عام 2022، بعد أكثر من 40 عاما من السبات.

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