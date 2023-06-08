الرئيس الايراني: خلق فرص عمل مستقرة وحل مشكلة السكن من صلب اهتماماتنا

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح للصحفيين ادلى به السيد رئيسي لدى وصوله صباح اليوم الخميس الى مطار الشهيد مدني في مدينة تبريز ضمن زيارته الحالية الى محافظة اذربايجان شرقي.

وشرح رئيس الجمهورية تفاصيل زيارته الحالية للصحفيين، موضحا انه سيتابع خلال هذه الزيارة القرارات التي تم اتخاذها في الجولة الأولى من زيارته لهذه المحافظة والتي تحقق بعضها وتم تنفيذ الوعد الذي قطعناه . وطبعا بعضها لم ينفذ ، واليوم سنتابع تنفيذ كل تلك القرارات.

وأضاف السيد رئيسی: محافظة أذربايجان شرقي مركز ثقافي وسياحي وصناعي وتعديني وزراعي. وان هذه المحافظة لديها الكثير من المكانات والقدرات ، والموارد البشرية الجيدة والشابة جزء من هذه القدرات.

وأشار إلى أنه في الزيارة السابقة لهذا المحافظة لم يتمكن من السفر إلى مدن المحافظة بسبب جائحة كورونا ، لكن اليوم سيتحقق هذا وسيسافر إلى بعض المدن.

وأضاف رئيسي: لقد سمعنا الكثير من الأخبار السارة من أذربايجان ، وسنسمع بالتأكيد المزيد لأن أهل هذه المنطقة هم أهل الثقافة والمعرفة وسنشهد بالتأكيد خطوات كبيرة. وكما قال قائد الثورة الاسلامية، المستقبل سيكون مشرقًا للغاية وكل مشكلة ستحل بجهود الجميع.

وأشار رئيسي إلى أن متابعة قرارات الزيارة الأولى واتخاذ القرارات في هذه الزيارة مدرجة على جدول اعمالنا ، كما أن قضايا حل مشكلة البطالة وحل مشكلة الإسكان وفتح هذه العقدة التي تم اتخاذ العديد من الإجراءات بشأنها ولكن يجب استكمالها ، وهي أيضًا من بين أولويات رحلتي إلى المحافظة.