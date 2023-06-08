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وزير السياحة السوري يبحث مع نظيريه السعودي والأردني آفاق التعاون السياحي

وزير السياحة السوري يبحث مع نظيريه السعودي والأردني آفاق التعاون السياحي
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير السياحة  السوري المهندس محمد رامي مرتيني مع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب ووزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي اليوم الخميس، آفاق التعاون وتطوير العلاقات السياحية وتبادل المجموعات السياحية.

العالم - سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية رحب مرتيني خلال لقائه وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب على هامش أعمال الاجتماع الـ 49 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية في العاصمة الأردنية عمان، بعودة الزوار والسياح السعوديين لزيارة بلدهم الثاني سورية.

كما بحث مرتيني خلال لقائه وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات السياحية بين البلدين، ولا سيما في مجال التدريب والتأهيل السياحي.

حضر اللقاءين عهد الزعيم مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة السياحة ومصطفى خزعل مدير المراسم في الوزارة، إضافة إلى القائم بأعمال السفارة السورية في عمان السفير عصام نيال.

وكانت أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية انطلقت أمس الأربعاء في عمان، وتستمر لغاية الـ 9 من الشهر الحالي بحضور ممثلين عن 12 دولة عربية، وتعد هذه اللجنة من اللجان الرئيسة في منظمة السياحة العالمية، واجتماعها السنوي هو ضمن أنشطة المنظمة الدولية.

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وزير السياحة السوري يبحث مع نظيريه السعودي والأردني آفاق التعاون السياحي

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