كولومبيا.. العثور على 4 أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرة

العالم - خاص بالعالم

اليوم وبعد مرور أربعين يوما على الحادث حصلت ما وصفت بالمعجزة . تم العثور على الأطفال الأربعة وجميعهم أحياء مع العلم أن أصغرهم رضيعا يبلغ من العمر عاما واحدا فقط.

وفور العثور عليهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم نقلتهم القوات الجوية الكولومبية على متن طائرة إسعاف جوي إلى قيادة النقل الجوي العسكرية في العاصمة بوغوتا وسط فرحة وذهول.



وقال الرئيس الكولمبي جوستافو بيترو:"تم العثور على الرضيع وأخوته الصغار بعد أسابيع من البحث إنها فرحة للبلد بأسره لقد كانوا وحدهم وأظهروا مثالا على البقاء الذي سيتذكره التاريخ 'هم أبناء الغابة والآن هم أبناء كولومبيا.'تعلمهم العيش في الغابة من أسر السكان الأصليين أنقذهم".

وقال جد الأطفال فيدينسيو فالنسيا:"نعم تم العثور عليهم أعادتهم الغابة الأم.. أحد أفراد قبائل السكان الأصليين عثر عليهم وكان يبحث عنهم منذ البداية".



وتقطعت السبل بكل من يزلي البالغة ثلاثة عشر عاما وإخوتها سوليني تسعة أعوام تيان أربعة أعوام والرضيع كريستين في الغابة بعد مقتل والدتهم في الحادث مع راكبين آخرين هما الطيار وقريب لهم.

وانطلقت بعد تحطم الطائرة عمليات بحث مكثفة بقيادة عسكرية خاصة بعد أن عثر رجال الإنقاذ على أشياء تركها الأطفال وراءهم حين سرحوا في الغابة بحثا عن الطعام والماء.

ووجدت فرق البحث آثار أقدام صغيرة مما دفعها للاعتقاد بأنهم نجوا من الاصطدام وأنهم كانوا على قيد الحياة في الغابة المطيرة التي تعد موطنا لنمور جاغوار والثعابين والحيوانات المفترسة الأخرى.



فيما اكد وزير الدفاع الكولومبي إيفان فيلاسكيز:"قام الأطباء بتقييم حالة الأطفال نأمل أن يتلقوا العلاج اللازم في المستشفى العسكري. ونشيد بجهود الجيش الكولومبي ومجتمعات السكان الأصليين للمساعدة في العثور عليهم".



وتعود أصول الأطفال إلى مجموعة السكان الأصليين هويتو وكان أفراد قبيلتهم يأملون أن تمنحهم معرفتهم بالفواكه ومهارات البقاء في الغابة فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.

وعلى الرغم من تضائل الآمال مع مرور الأسابيع لكن فرق الإنقاذ والسكان الأصليين واصلو عملية البحث وبثت طائرات الهليكوبتر رسالة من جدة الأطفال مسجلة بلغة هويتوتو تحثهم على التوقف عن التحرك لتسهيل تحديد مكانهم.

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