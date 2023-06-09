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الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على الأراضي في منطقة كفرشوبا

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

تحول اعتصام اهالي منطقة العرقوب في كفر شوبا الى ساحة مواجهة مع الاحتلال بعدما قام الاهالي بازالة التعديات والاسلاك الشائكة التي وضعها على الحدود الفاصلة بين المنطقة اللبنانية المحررة والمحتلة منها على تلال كفرشوبا.

العالم - خاص بالعالم

هكذا بدا المشهد على الخط الفاصل بين الاراضي اللبنانية المحررة وتلك المحتلة منها في تلال كفرشوبا.

مواطنون من منطقة العرقوب وقراها اتوا وازالوا الاسلاك الشائكة التي وضعها الاحتلال لتتصدر مواجهة الحجارة مقابل قنابل الغاز المسيل للدموع المشهد، ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين من بينهم مصور قناة العالم.

وسط استنفار كثيف لوحدات الجيش اللبناني التي اخذت مواقع قتالية بمواجهة جنود واليات الاحتلال الاسرائيلي التي استقدمت تعزيزات كبيرة من المشاة تؤازرها دبابات الميركافا.

وسط اصرار من ابناء المنطقة على حقهم بالسيادة على ارضهم ووقفهم خلف المقاومة حتى تحرير كامل الاراضي المحتلة.

المشاركون اعتبرو ان عنجهية وعدوانيته لن تنفعه امام صمود اللبنانيين وتمسكهم بارضهم و قوفهم خلف الجيش والمقاومة.

يذكر انها ليست المرة الاولى التي يحاول فيها الاحتلال تجاوز ما يعرف بالخط الازرق في محاولات منه لتغيير نقاط الترسيم.

هذا في وقت شكلت فيه معادلة المقاومة عنصر ردع بوجه نوايا الاحتلال العدوانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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