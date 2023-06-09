مشاهد حصرية للعالم للمواجهات بين لبنانيين وقوات الاحتلال بكفرشوبا

العالم - خاص بالعالم

وكان قد أفاد مراسلنا ان مصور القناة "على فوعاني "اصيب مباشرة بقنبلة مسيلة للدموع في كتفه الايمن ما اصباه بنوع من الورم.

هذا واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين لبنانيين على تجريف أراضيهم في تلال كفر شوبا جنوبي لبنان.



ونظم أهالي قرى كفرشوبا وشبعا وكفرحمام وباقي قرى العرقوب وقفة احتجاجية ضد أعمال التجريف، وتغيير معالم الأرض على يد قوات الاحتلال، وأزالوا جزءا من الأسلاك الشائكة التي زرعها جيش الاحتلال قبل ايام، وطالبوا قوات اليونيفيل الأممية بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

هذا فيما انتشر الجيش اللبناني بمحاذاة خط الانسحاب مع تواجد قوات اليونيفيل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...