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مشاهد حصرية للعالم للمواجهات بين لبنانيين وقوات الاحتلال بكفرشوبا

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

رصدت كاميرا قناة العالم مشاهد تظهر إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على محتجين لبنانيين على تجريف أراضيهم بكفر شوبا جنوبي لبنان واصابة أحد مصوري قناة العالم أثناء تغطية إزالة المواطنين اللبنانيين الأسلاك في البلدة.

العالم - خاص بالعالم

وكان قد أفاد مراسلنا ان مصور القناة "على فوعاني "اصيب مباشرة بقنبلة مسيلة للدموع في كتفه الايمن ما اصباه بنوع من الورم.

هذا واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين لبنانيين على تجريف أراضيهم في تلال كفر شوبا جنوبي لبنان.

ونظم أهالي قرى كفرشوبا وشبعا وكفرحمام وباقي قرى العرقوب وقفة احتجاجية ضد أعمال التجريف، وتغيير معالم الأرض على يد قوات الاحتلال، وأزالوا جزءا من الأسلاك الشائكة التي زرعها جيش الاحتلال قبل ايام، وطالبوا قوات اليونيفيل الأممية بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

هذا فيما انتشر الجيش اللبناني بمحاذاة خط الانسحاب مع تواجد قوات اليونيفيل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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