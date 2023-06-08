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رئيسي: التغلب على التحديات عبر بناء إيران قوية

رئيسي: التغلب على التحديات عبر بناء إيران قوية
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن سبيل التعامل مع مؤامرات الأعداء وفتنهم هو التغلب على التحديات عبر بناء إيران قوية.

العالم - إيران

وأشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي إلى التحديات التي تواجه حكومته منذ بداية نشاطها معتبرا أن الاستسلام والتراجع ليس سبيلا للتعامل مع مؤامرات الأعداء وفتنهم بل يجب التغلب على هذه التحديات عبر بناء إيران قوية.

وفي إطار الجولة الثانية من الزيارات المخصصة للمحافظات الإيرانية إلى محافظة آذربايجان الشرقية في شمال غرب إيران التقى الرئيس رئيسي اليوم الخميس بمجموعة من العلماء ورجال الدين وأئمة الجمعة في هذه المحافظة.

وأشار الرئيس رئيسي خلال هذا اللقاء إلى جهود الأعداء على مدى الـ44 سنة الماضية لإضعاف الجمهورية الإسلامية واستذكر تحليل قائد الثورة الإسلامية لأعمال الشغب التي وقعت في خريف العام الماضي والتي اعتبرها نتيجة لهذه المؤامرات ولغضب العدو على تقدم البلاد.

ورأى رئيس الجمهورية أنه رغم كل المصاعب المفروضة على الشعب في هذه الحقبة فإن الشعب الإيراني حول هذه التهديدات والحظر إلى فرص لبناء وتقدم إيران وإفشال كل مخططات العدو.

واعتبر الرئيس رئيسي أن الاستسلام والتراجع ليس سبيلاً للتعامل مع مؤامرات وفتن الأعداء بل يجب التغلب على هذه التحديات عبر بناء إيران قوية.

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