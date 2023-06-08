السودان:قصف منزل عضو بمجلس السيادة بالخرطوم

العالم- السودان

وجاء في بيان للجبهة الثورية "في تطور خطير تم قبل قليل استهداف منزل الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية بضاحية كافوري بالخرطوم بحري بقصف جوي من طائرة حربية تتبع للقوات المسلحة السودانية".

وقالت الجبهة إن القصف دمر أجزاء واسعة من المنزل و السيارات "وبحمد الله لم يصب أحد من قاطني المنزل بأذى".

ودانت الجبهة "هذا القصف الذي استهدف منزلا سكنيًا لا توجد بجواره أية مواقع عسكرية".

وأكدت الجبهة "موقفها الرافض للحرب و استمرارها" ودعت أطراف النزاع لتحكيم صوت العقل والعودة غير المشروطة للحوار عبر منبر جدة "فهو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد خطر الدمار والخراب".

وكانت محاور القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة شهدت معارك وُصفت بأنها من الأعنف منذ اندلاع القتال بين الطرفين.

وفي وقت سابق، تضاربت التصريحات بشأن الجهة التي تسيطر على مصنع اليرموك لصناعة الأسلحة جنوبي العاصمة، حيث يخوض الجيش وقوات الدعم السريع معارك منذ مساء الثلاثاء الماضي للسيطرة على هذا المصنع ومستودعات وقود قريبة منه.

وقال مصدر بالجيش إن قواته صدت هجوما لقوات الدعم السريع على مصنع اليرموك صباح أمس الأربعاء، بينما يستمر اندلاع الحرائق في منشأة النفط والغاز عقب الهجوم أمس على مصنع اليرموك.

وأمس الأربعاء اشتعلت النيران بكثافة للمرة الثانية في مواقع بالقرب من مستودعات الغاز والوقود جنوبي الخرطوم.على صعيد آخر،

وفي غرب السودان، قال البخاري أحمد عبد الله، نائب رئيس التحالف السوداني الذي يحكم ولاية غرب دارفور إن عدد القتلى خلال الأسابيع الماضية في مدينة الجنينة بلغ ثمانمئة وخمسين، إضافة إلى ألفيْ جريح؛ كما أدى القتال إلى احتراق مئات من المنازل والأسواق.

وكشف بخاري أن ما سماها المليشيات دمرت كل الموارد، ونهبت الأسواق، وجففت موارد المياه، مع انقطاع لشبكة الاتصالات.

ومن جانبها تحدثت نقابة الأطباء عن هجوم هو الأقسى منذ اندلاع المواجهات.

في سياق متصل، استنكرت دولة الكويت اقتحام وتخريب مباني سفارات السعودية والبحرين وفلسطين والصين وعُمان، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم الخميس، على رفض دولة الكويت القاطع لاستمرار تعرض مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة والمباني التابعة لها في الجمهورية السودانية لأعمال الاعتداء والتخريب.

ومن جانبها، عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للاعتداء على سفارة السعودية في الخرطوم.

وكانت السعودية أعلنت أمس الأربعاء تعرض مبنى سفارتها لدى السودان والملحقيات التابعة لها، لعمليات تخريب من قبل بعض الجماعات المسلحة، مؤكدة رفضها التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية.