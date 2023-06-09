الى متى تستمر الحرب الروسية الاوكرانية؟ ومن يجني الغنائم؟

العالم – ما رأيكم

واضاف الكسندر زاسبكين اننا ننتظر الهجوم الاوكراني وعلى مايبدو ان هذا الهجوم بدأ فعلا و كل شيء اليوم يتوقف على مصير على هذا الهجوم.

واشار زاسبكين الى انه منذ اليوم الاول كنا نتوقع ان تشجع امريكا استمرار هذه الحرب للابد ، وذلك لان هناك اهداف معروفة وهي استنزاف روسيا من جانب ومن جانب اخر تعزيز و تثبيت السيطرة الامريكية في القارة الاوروبية وقد تم استخدام اوكرانيا ضد روسيا لتحقيق هذه الاهداف.

وتابع انه وان كانت كل الاطراف تخسر روسيا واوكرانيا واوروبا ولكن خسارة امريكا نصف نصف فستجني ايجابيات وسلبيات وادارة بايدن متحمسة للحرب ولديها رهان على النجاح في هذه الحرب عاجلا ام اجلا.

وحول تفجير سد كاخوفكا اشار زاسبكين الى ان الموقف الرسمي الروسي قال انه تم عبر ضربة الاوكرانية في المقابل تقول اوكرانيا تقول ان لديها معلومات اكيده حول الفاعل لكن لم تظهر هذه الادلة وحتى الان لا توجد معلومات مؤكدة.

واوضح ان ثلثي الضفة في الجهة اليسرى تابع لروسيا والثلث الباقي في الجهة اليمنى تحت السيطرة الاوكرانية، مشيرا الى ان الخسائر اكثر في الضفة اليسرى.

من جانبه قال الكاتب والباحث السياسي رياض عيد ان الحرب الروسية الاوكرانية طويلة الامد وقد تمتد الى عام 2027 او 2030 ، مشيرا الى ان الدعم الغربي متوقف على نجاح هذه المغامرة الاوكرانية في الهجوم المضاد الذي بدأ.

واوضح رياض عيد انه كان هناك خطة ذكية من الجيش الروسي بان حصن مواقعه وبكل علم الحروب فان القوى المهاجمة يجب ان تحشد 3 اضعاف القوة المدافعة وبهذه الخطة الذكية الروسية ستضطر اوكرانيا ان تخلي مواقع التحصين وتشن الهجوم وبالتالي ستكون كامل دبابتها وعتادها في مرمى الطائرات والصواريخ الروسية ، لافتا الى فشل جزء كبير من هذا الهجوم ووقوع خسائر كبيرة في الجيش الاوكراني نتيجة هذا الهجوم الفاشل.

واضاف عيد ان هذه مغامرة كبيرة ارتكبها زلينسكي وهذه الحرب محسومة النتائج لمصلحة روسيا فهي تخوض هذه المعركة الان بالاسلحة التقليدية، متابعا ان امريكا تريد استنزاف روسيا لكن الاقتصاد الروسي حتى الان متعافي ولا تزال نسبة النمو مرتفعة في المقابل الاقتصاد الغربي متراجع وامريكا تعاني ازمة اقتصادية كبيرة حتى بعد تصويت الكونغرس على رفع سقف الدين فكل التقارير والخبراء الاقتصاديين يقولون ان هذا علاج موضوعي للاقتصاد الامريكي المتداعي الذي قد ينفجر باخر العام اذا استطاع ان يصل للخريف وحتى الان اوروبا في القبضة الامريكية.

ما رأيكم..

-كيف تقرأ تطورات المشهد في اوكرانيا مع مساعي الغرب اطالة امد الحرب؟

-هل ترهق نتائجها روسيا اقتصاديا وعسكريا وان تدمرت اوكرانيا بالكامل ؟

-ماذا عن اعداد واشنطن للحرب الطويلة لتصب في مصلحة الدعم الغربي لكييف؟

-ما الذي ربحته كييف عسكريا من خلال استهداف سد خارسون وقبله خط السيل الشمالي؟