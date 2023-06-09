شاهد.. ايران ترد على تقارير بوجود اتفاق مؤقت بديل عن الاتفاق النووي

العالم - خاص العالم

لا بديل عن الاتفاق النووي، هكذا ردت ايران على تقارير تروج لاتفاقيات بديلة. ممثلية ايران في الامم المتحدة، نفت تقارير تحدثت عن اقتراب طهران وواشنطن من اتفاق مؤقت، مشددة على انه لا يوجد اتفاق مؤقت بدلا عن الاتفاق النووي على جدول الاعمال.

البيت الابيض رفض هو ايضا، تقرير لموقع ميدل إيست آي الالكتروني في لندن، يفيد بان البلدان على وشك التوصل الى اتفاق مؤقت تحد بموجبه طهران من برنامجها النووي مقابل رفع جزء من اجراءات الحظر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون : "هذا التقرير كاذب ومضلل و كل تقرير عن الاتفاق المؤقت مع إيران كاذب".

تقارير توقعت التوصل الى اتفاق، بحسب محللين سياسيين، بعد اعلان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي اتخاذ ايران خطوات ايجابية نحو استئناف بعض جوانب اشراف الوكالة، وارسال الولايات المتحدة برسائل الى ايران عبر وسطاء بعد خروجها الاحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي.

الا انه يظل هناك امكانية لاحياء الاتفاق النووي، رغم الانسحاب الاميركي وعدم وفاء الاوروبيين بالتزاماتهم، كما اكدت ايران، التي لم تغادر طاولة المفاوضات شريطة ان يتصرف الجانب الاميركي بواقعية ويتوقف عن النفاق.



