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جيش لبنان نفّذ انتشارا واسعا بمحاذاة خط الانسحاب في تلال كفرشوبا

جيش لبنان نفّذ انتشارا واسعا بمحاذاة خط الانسحاب في تلال كفرشوبا
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

نفذ الجيش اللبناني  اليوم الجمعة، انتشاراً واسعاً بمحاذاة خط الانسحاب في تلال كفرشوبا على الحدود مع فلسطين المحتلة مع تواجد لعناصر 'اليونيفيل'.

العالم_لبنان

انتشار للجيش اللبناني جاء بعد أن اقدمت قوات الاحتلال الصهيوني في وقت سابق على الاعتداء بالقنابل الغازية على اهالي كفرشوبا والعرقوب والتصدي لمتظاهرين ضد تجريف اراضيهم.

وتشهد منطقة كفر شوبا هذه الايام اعتراض الاهالي ضى تجريف الاراضيهم من قبل الوقات الصهيونية.

وفي السياق قال النائب اللبناني قاسم هاشمأن ما يجري اليوم يعني أننا أمام مرحلة استكمال تحرير ما تبقى من أرضنا، واضاف ان ما يجري اليوم هو تأكيد على أهمية الاستراتيجية الوطنية المتمثلة بـالجيش والشعب والمقاومة.

كذلك أكد رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان: متشبثون في أرضنا حتى تحرير آخر شبر منها.

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