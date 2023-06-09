شاهد.. احتدام المعارك بين القوات الروسية والاوكرانية في دونيتسك وزاباروجيا

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انهيار سد كاخوفكا في خيرسون جنوب أوكرانيا وما صاحبه من فيضانات لم يكونا كفيلين بوقف العمليات العسكرية على مختلف جبهات الحرب

الجيش الروسي أعلن احتدام المعارك في منطقتي دونيتسك وزاباروجيا وقال إنه دمر أكثر من إحدى وعشرين دبابة أوكرانية في معارك عبر قطاعات رئيسية من خط المواجهة، كما قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إنه تم إحباط محاولة أوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الروسية في زاباروجيا مشددا على أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة

القوات الروسية شنت كذلك غارات جوية ليلية على عدة مناطق في محاور مختلفة، وقالت سلطات كييف إن الهجوم استمر ست ساعات وإن وحداتها أسقطت أربعة صواريخ كروز مجنحة من أصل ستة تم إطلاقها إضافة إلى إسقاط عشر طائرات مسيرة من أصل ست عشرة طائرة

وبالتوازي تتواصل جهود التعامل مع تداعيات تدمير سد كاخوفكا، وقالت كييف إن المياه غمرت حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف وستمئة منزل فيما تستمر جهود إجلاء المدنيين من المناطق المتضررة

وفي الإطار طالب منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بوقف موسكو لأعمالها العسكرية في خيرسون بشكل فوري

من جهة أخرى كشفت مصادر إعلامية عن أن وزارة الدفاع الأميركية تستعد لتقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار، ومن المقرر أن تتضمن معدات لدعم الدفاع الجوي الأوكراني.

