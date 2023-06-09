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الخارجية العراقية ترحب بإعلان اللجنة الليبية المشتركة

الخارجية العراقية ترحب بإعلان اللجنة الليبية المشتركة
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

رحبت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، إعلان اللجنة الليبية المُشتركة توافـق أعضـائها بشأن القـوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

العالم- العراق

وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزارة الخارجية العراقية ترحب بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلفـة مـن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6)، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة بوزنيقة المغربية، عـن توافـق أعضـائها بشأن القـوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا".

وأضاف البيان، أن" الوزارة ثمنت عاليا الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية من أجل إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات، وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسية من أجل الاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية".

وأعربت وزارة الخارجية العراقية عن" أملها أن تسهم هذه التوافقات في الدفع بعملية التسوية السياسية في ليبيا قدما بمـا يـخـدم آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق".

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