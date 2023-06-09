روسيا تعلن صد عدة هجمات اوكرانية على الجبهة الجنوبية

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وقالت وزارة الدفاع الروسية "خلال ال24 ساعة الماضية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولتها لتنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوريجيا".

وأضافت أن هذه العمليات صُدّت بفضل "الإجراءات الحاسمة (...) التي اتخذتها وحدات القوات الروسية والطيران والمدفعية".

وأكّدت الوزارة أن ما يصل إلى كتيبتين من الجنود ودبابات أوكرانية شاركت في هذه الهجمات. كذلك، نفّذت القوات الروسية ضربات باستخدام "أسلحة عالية الدقة" على مستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية أجنبية التصميم، بما فيها طائرات مسيّرة في أوكرانيا، بحسب البيان الذي أكّد "أصيبت كل الأهداف المحددة".

من جهتها، لم تعلّق السلطات الأوكرانية على الفور على هذه التصريحات وكان من المستحيل التحقق بشكل مستقل من تأكيدات وزارة الدفاع الروسية.