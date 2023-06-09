ايران تعتزم انشاء 27 مدينة ساحلية جديدة على الخليج الفارسي وبحر عمان

العالم- ايران

وقال الوزير بذرباش خلال حفل انتهاء عمليات بناء اكثر من 11 ألف وحدة سكنية في مدينة سهند الجديدة (في محافظة آذربايجان الشرقية الواقعة شمال غرب ايران) ان الغرض من انشاء هذه المدن الساحلية الجديدة هو ربطها وتشبيكها مع المحافظات الايرانية غير المطلة على البحر لتمكينها من الاستفادة من اقتصاد البحر.

كما اضاف الوزير بذرباش ان وزارته ستستكمل بناء 70 ألف وحدة سكنية ضمن اطار مشروع "مهر" الاسكاني وستسلمها للمواطنين حتى نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 مارس القادم).

ولفت وزير الطرق وتطوير المدن الايراني ان هناك مخططا لبناء 50 مدينة صغيرة جديدة في انحاء مختلفة من البلاد، داعيا المستثمرين الى المشاركة في هذا المشروع.

كما اضاف بذرباش الى تسليم 400 الف قطعة من الاراضي السكنية للمواطنين الذين تقدموا بطلبات، من اجل بناء بيوت ذات طابق واحد، قائلا ان البيوت ذات طابق واحد تلائم الثقافة الايرانية والاسلامية بشكل اكبر (من الشقق السكنية).