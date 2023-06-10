معارك السودان تجبر مرضى الكلى على اللجوء لمشافي بورتسودان

العالم - خاص بالعالم

مع توقف معظم عمليات غسيل الكلي في العاصمة السودانية الخرطوم بسبب الحرب الدائرة هناك لجأ معظم المرضى لمدينة بورتسودان شرقي السودان ليفاجئوا بأن هناك مركزًا واحدًا لعلاج وغسيل الكلى.



وهو دائما مكتظ بالمرضي من سكان ولاية البحر الأحمر ماأثر كثيرًا علي استيعاب أعداد كبيرة من بقية الولايات خاصة الخرطوم وولايات دارفور غربي السودان.



توجد بالمركز عدد سبع وثلاثين ماكينة غسيل للكلي تعمل منها سبع وعشرون بعد تعطل عشر ماكينات بسبب الضغط المتواصل عليها وصعوبة جلب قطع الغيار لها بسبب الحرب الدائرة في الخرطوم معا جعل العديد من المرضى ينتظرون دورهم في الغسيل.



الاطفال الذين يعانون من الفشل الكلوي تزداد معاناتهم اكثر في هذا المركز بسبب نقص ماكينات الغسيل مما اضطر الاطباء والعمال للعمل بدوامين صباحي ومسائي تطوعًا لتلبية احتياجات هؤلاء المرضي اذ لم يتلق العاملون في السودان حتى اللحظة رواتبهم لمدة شهرين.



جهود مبذولة لتمكين هذا المركز الطبي للقيام بعمله علي اكمل وجه خاصة في توفير المياه والوقود وغالبية الدعم يأتي من المنظمات الخيرية والطوعية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...