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آخر تفاصيل التصويت على مواد الموازنة العامة في البرلمان العراقي

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مدير مكتب العالم في بغداد أنه لليوم الرابع على التوالي يواصل مجلس النواب العراقي التصويت على الموازنة العامة لعام 2023 و 2024 و 2025 واليوم صوّت البرلمان على أكثر من 25 مادة ومن أبرزها المواد 43 و 63 من اصل 67 مادة.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن ما يثير الجدل أنه تم تاجيلها في السابق على ان يتم حسمها من خلال الحوارات بين الكتل السياسية وتم حسم اكثر من 80% من مواد الموازنة العامة للبلاد منوها الى ان الجلسات كانت ساخنة خلال الايام الاربعة الماضية وقد شابها في بعض الاوقات التوتر والتشنج وحتى التراشق والاتهامات في الاستهدافات السياسية ما بين الكتل السياسية ومع الديمقراطي الكردستاني.

وواصل مجلس النواب العراقي التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور مئتين وتسعة وعشرين نائبا.

وصوت البرلمان على عدة مواد من مشروع قانون الموازنة. وفي وقت سابق من الاحد عقد مجلس النواب، جلسته الخاصة باستكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية.

وبدأ المجلس في الثامن من حزيران يونيو جلسته الاعتيادية للتصويت على مشروع قانون الموازنة، قبل أن تؤجل إلى يوم الجمعة. وسبقت عقد جلسة البرلمان، اجتماعات جانبية بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورؤساء كتل الإطار التنسيقي، كما عقدت الكتل السياسية الكردية اجتماعات مشابهة قبيل بدء الجلسة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. آخر تفاصيل التصويت على مواد الموازنة العامة في البرلمان العراقي

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