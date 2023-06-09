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البرلمان العراقي يباشر بقراءة المادة الثانية من الموازنة

البرلمان العراقي يباشر بقراءة المادة الثانية من الموازنة
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

باشر مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، بقراءة المادة الثانية من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

العالم- العراق

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب باشر بقراءة المادة الثانية من مشروع قانون الموازنة والتي تم تأجيل التصويت عليها يوم أمس".

وقبل قليل، استأنف مجلس النواب العراقي، جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب وبرئاسة مـحـمـد الحلبوسي يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥)".

من جهته، قال مقرر مجلس النواب، غريب عسكر، إن عدد الحضور في الجلسة هو "259 نائباً".

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البرلمان العراقي يباشر بقراءة المادة الثانية من الموازنة