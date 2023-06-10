رئيسي يقدم إلى البرلمان غدا مشروع قانون خطة التنمية السابعة

العالم - ايران

وتم إعداد مشروع قانون الخطة الخمسية السابعة للتنمية ، ويتكون من 22 فصلاً و 7 أقسام. وفي 29 يونيو المنصرم ، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اقرار مشروع قانون خطة التنمية السابعة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، فإنه تم لأول مرة الحصول على آراء مراكز الفكر قبل الموافقة النهائية فضلا عن نشر مسودة النص والاستفادة من الآراء المقدمة.

كما أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة اقرت مشروع قانون برنامج التنمية السابع بعد عقد 45 اجتماعاً للجنة المتخصصة و 7 اجتماعات لمجلس الوزراء.