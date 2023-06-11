'قيس سعيد'يؤكد على مسؤولية الدولة في تحقيق تطلعات الشعب

العالم - تونس

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس سعيد المفاجئة لولاية صفاقس والتي استهلها بزيارة منطقة باب الجبلي بالمدينة العتيقة بصفاقس، حيث اطلع على وضعية عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، معللا تاكيده على ضرورة "أن يكون كل من يتحمل مسؤولية في الدولة في مستوى تطلعات الشعب" بقوله: "لأن الواجب الوطني يقتضي أن نرفع التحدي تلو الآخر، وعلى الجميع أن يعمل بشعور مفعم بالمسؤولية وألا يتأخر لحظة واحدة في تحقيق آمال الشعب التونسي".

وخلال لقاء الرئيس سعيد مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والذي تم خلاله الاطلاع على عمل الحكومة، خلال الأيام القليلة الماضية، شدد سعيد على أن قدرات البلاد وامكانياتها الذاتية كبيرة، ولا بد من توفير كل الظروف، التي تمكن الشعب التونسي من تحقيق آماله.

ومن جانب آخر تحدث "سعيد" عن قضية المهاجرين وقال:"لن نقبل بأن يعامل أي شخص معاملة غير إنسانية في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات دول إفريقيا".

وأضاف "نعمل على أن يكون كل من يأتي الى تونس في وضعية قانونية ، مشددا على أن المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء ضحايا نظام عالمي يتعامل معاهم كأرقام وليس كذوات بشرية ولا يمكننا أن نكون حراسا لدولهم.

وشدد على ان الحل يجب أن يكون إنسانيا وجماعيا وفي ظل قانون الدولة، مؤكدا "إننا قادرون على تقديم دروس في الإنسانية لمن لا إنسانية لهم"، مضيفا "لا أقصد الدول وإنما من يتاجرون بالبشر والأعضاء".

وطالب سعيد بأن تكون أوضاع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين قانونية، مشددا على ضرورة أن يحترم الجميع قوانين الدولة التونسية، وبأن يعامل الجميع معاملة إنسانية، قائلا "لن نقبل بأن يسلط عليهم أي اعتداء؛ فنحن نحفظهم ونحميهم، ولكن عليهم أيضا الامتثال للقوانين التونسية".