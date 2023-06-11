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شاهد..قتيل و3 جرحى جراء إطلاق نار في السويد

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة السويدية،في ستوكهولم، يوم أمس،عن مقتل مراهق يبلغ 15 عاما وأصابة ثلاثة أشخاص آخرين بإطلاق نار في وضح النهار،مشيرة الى أن ظروف الواقعة لم تتضح .

العالم - اوروبا

وبعد ساعة على الواقعة اعتقل رجلان إثر مطاردة قصيرة في جنوب العاصمة السويدية، حسب الشرطة.

وقد تبلغت الشرطة بحصول إطلاق نار في جنوب المدينة بعيد الساعة 18,00، وعثرت في المكان على شخصين مصابين بطلقات نارية.

وكان هناك اثنان آخران أيضا في مكان قريب توفي أحدهما متأثرا بجروحه. ونُقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة ستوكهولم إن "الشخص الذي قتل صبي يبلغ الخامسة عشرة"، مضيفا أن ظروف إطلاق النار لم تتحدد.

وكان ثلاثة أشخاص أصيبوا، يوم الجمعة، أيضا في حوادث منفصلة بمنطقة ستوكهولم.

وخلال السنوات الأخيرة، عملت السويد على وقف موجة من عمليات إطلاق النار والهجمات المنسوبة إلى عصابات تصفي حسابات بينها في مجال تهريب المخدرات.

وشهدت البلاد 391 عملية إطلاق نار في 2022، 62 منها دامية، مقارنة بـ 45 في العام السابق، وفق الشرطة.

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