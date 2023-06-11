الجزائر توقع مذكرة تفاهم مع فنزويلا.. ماذا تضمن التفاهم؟!

العالم - الجزائر

وتم ذلك خلال زيارة وزير الزراعة الجزائري محمد عبد الحفيظ هني، إلى فنزويلا، منذ أول أمس الخميس؛ لترؤس أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية ـــ الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي.

وتهدف المذكرة إلى تعميق الروابط بين الدولتين من خلال تعزيز ونشر الثقافة وتشجيع التبادل الثقافي والفني.

بالإضافة إلى تشجيع التعاون المؤسسي في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية مع تعزيز التبادلات بين الطرفين في مختلف المجالات مثل الفنون البصرية والفنون المسرحية والموسيقى والسينما والتراث.

وجاء هذا الإتفاق ضمن سلسلة اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين كجزء من أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية الدولية الجزائرية الفنزويلية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني .