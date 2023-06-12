وفاة رئيس الحكومة الإيطالية السابق برلسكوني.. الأكثر جدلاً في إيطاليا

العالم - خاص بالعالم

سيلفيو برلوسكوني، قاد بلاده تسع سنوات كرئيس للحكومة لكن لم يتمكن من أن يصبح رئيسا للجمهورية، بسبب عدم حصوله على دعم في البرلمان.

قورنت مسيرته بمسيرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث كان رجل أعمال أيضا ولم يخف ترامب إعجابه به لكن بعد حادثة مبنى الكابيتول، ابتعد برلوسكوني بوضوح عن ترامب.

واجه برلسكوني انتقادات واسعة بسبب الامتناع عن ادانة العنف في ليبيا خلال حكم القذافي عندما سأل عن الموضوع في أحد مؤتمراته قال انه لا يريد ازعاج الزعيم الليبي خلال أعمال العنف التي تشهدها بلاده.

أثار هذا التصريح غضب المعارضة اليسارية التي لطالما اتهمته بغض الطرف عن سجل القذافي الخاص بحقوق الانسان.

ظهر سيلفيو برلسكوني في بداية حياته العامة كفنانا ومع حصوله على شهادة في القانون، دخل مجال الأعمال، تتالت نجاحاته لكنه أبدع في عالم التلفزيون.

وبعدها، دخل عالم السياسة عام 1994. أسس حزب فورتسا إيطاليا وفاز في الانتخابات لكن حكومته انهارت بعد سبعة أشهر بعدما تخلى عنه حلفاؤه.

في العام 2001، استعاد السلطة التي احتفظ بها حتى نيسان/أبريل 2006 منهكا بتلك السنوات الخمس، هزم بفارق ضئيل في الانتخابات، لكنه انتقم بقوة بعد عامين وتولى قيادة البلاد للمرة الثالثة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، كان عليه أن يسلم الاقتصادي ماريو مونتي مقاليد الحكم في إيطاليا الغارقة في أزمة مالية خطيرة.

وفي ربيع العام 2013، ظهر مجددا على الساحة السياسية بفوزه بثلث الأصوات في البرلمان، وهي النتيجة التي دفعت اليسار إلى تحالف معقد مع عدوه التاريخي لكن قوة الملياردير بدأت تخف بسبب النكسات القانونية التي واجهها.

ففي عام 2013، حكم عليه للمرة الأولى بصورة نهائية بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة التهرب الضريبي قضى سنة واحدة منها فقط من خلال القيام بأعمال ذات منفعة عامة.

وحكم عليه بعد ذلك بالسجن سبع سنوات بجرم ممارسة الفحشاء مع قاصر وإساءة استخدام السلطة وبعد ست سنوات، برأته محكمة في ميلانو.

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