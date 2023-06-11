القنصل العام الجديد لإيران في بيشاور يبدأ مزاولة مهامه

العالم- ايران

والتقى القنصل العام الجديد لإيران في ولاية بيشاور الباكستانية علي بنفشه خواه اليوم الأحد، بوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وقدم تقريراً عن آخر تطورات الاوضاع في منطقة مهمته.

وأشار أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء إلى أهمية العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وباكستان في إطار سياسة الجوار، وأكد على ضرورة بذل الجهود لتوسيع العلاقات مع ولاية خيبر بختونخوا في جميع المجالات ، وخاصة تحسين مستوى التعاون الاقتصادي.

وشغل علي بنفشه خواه سابقًا منصب قنصل جمهورية إيران الإسلامية في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنمسا ونائب مدير عام دائرة القنصليات في وزارة الخارجية.