قائد طيران الجيش الايراني: سنرد بقوة على أدنى تحرك للأعداء

العالم- ايران

وقال العميد الطيار يوسف قرباني في ملتقى جهاد التبيين: الأعداء يعرفون أنهم إذا أرادوا القيام بأدنى تحرك، فسوف يعاقبون بأقسى رد من قبل القوات المسلحة الايرانية.

واضاف: اليوم يؤدي طيران الجيش الإيراني دورًا مهمًا للغاية في ارباك المعادلات العسكرية للأعداء.

وتأتي تصريحات قائد طيران الجيش في وقت كشفت فيه القوات المسلحة الإيرانية عن إنجازين استراتيجيين في الأيام الماضية هما صاروخي "خيبر" و "فتاح" الفرط صوتي.

وصاروخ خرمشهر 4 المعروف بأسم "خيبر" هو أحدث جيل من صواريخ خرمشهر، والذي يمتلك أثقل رأس حربي بين جميع الصواريخ وقادر على تدمير كل شيء على مسافة 2000 كيلومتر، وقدرة هذا الصاروخ هو أن الأعداء غير قادرين على اعتراضه وتدمير رأسه الحربي.

وصاروخ "فتاح" هو أول صاروخ إيراني فرطي صوتي ويبلغ مداه 1400 كيلومتر ورأسه الحربي قادر على المناورة داخل الغلاف الجوي وخارجه.

بعد الكشف عن إنجازات إيران الصاروخية الأخيرة، أشادت العديد من الدول بقدرات الجمهورية الاسلامية في هذا المجال. بالطبع، في هذه الأثناء، لم يقف الصهاينة مكتوفي الأيدي، ونشروا العديد من المقالات السلبية حول هذه الإنجازات.

أحد هذه المقالات الإخبارية نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية حول صاروخ "فتاح" الاسرع من الصوت، وتحدث المقال عن قوة وسرعة هذا الصاروخ، وفي النهاية ذكر أن الوقت اللازم لوصول صاروخ "فتاح" الى تل أبيب من إيران هو 400 ثانية.