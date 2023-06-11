الانتقالي يهدد بثورة شعبية لاجتثاث حكومة معين

العالم – المشهد اليمني

وقال عضو الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي وضاح بن عطية، إنه إذا لم تتم معالجة أوضاع الناس وخدماتهم الضرورية وعلى رأسها الكهرباء فإن الشعب سينفجر بثورة لقلع حكومة معين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل عودة الاختلافات بين أعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي، وتزايد العبث والفساد بشكل ممنهج في الجنوب كنوع من الصراع السياسي على حساب حياة ومعيشة الناس.

هذا وبدأت السلطات في عدن فرض جبايات جديدة على التجار والمواطنين.. وقالت مصادر إن الجبايات الجديدة دفعت التجار إلى رفع أسعار البضائع لتغطية تكاليف الجبايات الجديدة المفروضة عليهم، وهو ما ينعكس سلبا على المواطنين المنهكين نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بسبب انهيار العملة المستمر.

سياسيا أيضا التقى وزير الخارجية الأميركي آنتوني بلينكن في الرياض الأسبوع الماضي رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي المعين من قبل السعودية رشاد العليمي.

ودعا بلينكن خلال اللقاء إلى ما أسماه اغتنام الفرصة الحالية في التوصل إلى حل في اليمن، مشددا على ضرورة الإلتقاء للتوصل إلى اتفاق، وذلك بحسب بيان للخارجية الأميركية.

فماهي خلفيات تهديدات الانتقالي لحكومة معين؟ وهل بالفعل سيعود التصعيد بين مكونات ما يسمى بالمجلس الرئاسي؟ وما هي دلالات تصريحات وزير الخارجية الأميركي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني فهمي اليوسفي مستشار وزير الإعلام اليمني من صنعاء الإعلامي اليمني علي الدرواني من بيروت.

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