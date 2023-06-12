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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مراسل العالم: اشتباكات عنيفة جنوب الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلفت قتلى وجرحى معظمهم من المدنيين
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش
قال رئيس الجمهورية السید ابراهيم رئيسي على اعتاب جولته على اميركا اللاتينية والتي تشمل فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا : إن موقفنا وموقف هذه الدول الثلاث هو الوقوف بوجه نظام الهيمنة وأكد أن العلاقات مع الدول المستقلة في أمريكا اللاتينية هي علاقة استراتيجية.
العالم
-
ايران
يتبع..
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
الأميرکيتان
سياسة
كلمات دليلية :
فنزويلا
رئیس الجمهوریة
رئيسي
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