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رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية

رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية السید ابراهيم رئيسي على اعتاب جولته على اميركا اللاتينية والتي تشمل فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا : إن موقفنا وموقف هذه الدول الثلاث هو الوقوف بوجه نظام الهيمنة وأكد أن العلاقات مع الدول المستقلة في أمريكا اللاتينية هي علاقة استراتيجية.

العالم - ايران

يتبع..

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رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية

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