أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

جوان ..

القائد.. لاحرج في ابرام إتفاق نووي لكن بشرط المحافظة على البنى التحتية للصناعة النووية

ابرار ..

القائد.. ايران تسعى لتطوير قطاع صناعاتها النووية وليس لانتاج سلاح نووي

رويش ملت ..

وزير الخارجية يؤكد أهمية تفعيل إتفاقيات التعاون المشترك في شتى المجالات مع الصين

عصر ايرانيان ..

إنخفاض مستمر لأسعار صرف العملات الأجنبية ولسعر الذهب في السوق الأيرانية

قدس ..

تظاهرات أيام السبت الواسعة ضد نتنياهو بفلسطين المحتلة تدخل أسبوعها الثالث والعشرين

جمهوري اسلامي ..

إستطلاع للرأي بالأردن .. أربعة وثمانون بالمئة من المواطنين يرفضون العلاقات مع الكيان الصهيوني

خراسان ..

ترامب يؤكد عزمه على المشاركة بالإنتخابات الرئاسية رغم عشرات الإتهامات القضائية ضده

سياست روز ..

تظاهرات غاضبة في ألمانيا تنديدا بالمناورات الجوية الواسعة التي يجريها حلف الناتو

اطلاعات ..

أنباء عن بدء القوات الأوكرانية هجومها المضاد الواسع , وتقارير عن إختراقات في جبهات القتال

ارمان ملي ..

إندلاع معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم بعد إنتهاء الهدنة

كيهان ..

رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان يجدد إتهامه لأمريكا بالوقوف وراء إسقاطه

مردم سالاري ..

قلق أمريكي متزايد من التقارب بين السعودية والصين بعد فشل زيارة بلينكن للرياض

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

km

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( الخطة "سي" الأمريكية , إذعان بوجود ايران نووية ) ..مع تزايد التوقعات بشأن مستقبل المفاوضات الخاصة بالبرناج النووي الايراني , تحدثت مصادر اعلامية امريكية عما وصفته بالخطة "سي" لادارة بايدن بشأن البرنامج النووي الايراني بعد تعثر الخطة "أي" المتمثلة بالاتفاق النووي نفسِه وخطورةِ العملِ بالخطة "بي" المتمثلة بتصعيدِ الضغوط الاقتصادية وحتى اللجوءِ للخيار العسكري ضد ايران, وهي خطورةٌ طرحها واقعُ تعاظمِ قدراتِ بلادنا على الردع.

الخطة "سي" لإدارة بايدن حسب المحافل الأمريكية نفسها, إذعان بوجود ايران نووية قوية يضع الخيار العسكري ضدها جانبا.

لصالح الدبلوماسية في كل الاحوال , وبطبيعة الحال بلادُنا اكدت مرارا أنها لا تخطط للحصول على قدرات نووية رغم قدرتها الكاملة على ذلك وأوضحت على اعلى المستويات ان مبادئها الاسلامية تَحظُرُ استخدام اسلحة الدمار الشامل . ان التطوراتِ التي تَطرَحُ امكانية ابرام اتفاق نووي مع ايران انطلاقا من هذا الاذعان الامريكي, ضاعَفَت من هلع الكيان الصهيوني الذي صَعَّدَ من نَبرةِ تهديداتِه بعدم الالتزام باي اتفاق تتمخَّضُ عنه المفاوضاتُ حول البرنامج النووي الايراني.

جمهوري اسلامي..

صحيفة جمهوري اسلامي نشرت تقريرا يتحدث عن استطلاعٍ يكشف عن (رفض واسع بالأردن للعلاقات مع الكيان الصهيوني) ..كشَفَ استطلاعٌ للراي العام جرى مؤخرا في الاردن عن رفض الشارع الاردني لكل اشكال العلاقات مع الكيان ألصهيوني.

أَكثر من أربعة وثمانين بالمئة من المواطنين الأردنيين أبدوا رفضهم الكامل للعلاقات مع الكيان ولوجود سفارة لتل أبيب بعمان.

هذا الاستطلاع عكس عمق رفض الشارع الاردني رغم مرور اكثر من اربعة عثود على توقيع الاردن لِما يُسمى باتفاقية سلام مع الكيان. وفي كل الاحوال اشارت النتائجُ ايضا الى رفض واسع لايجاد اية تحالفات اقليمية مع الكيان ضد ايران.

خراسان ..

حول الازمةِ الساخنة جدا في السودان كتبت صحيفة خراسان في مقالها الذي يحمل علامةَ تعجب( لانهاية قريبة لحرب الجنرالات ) ..فشِلت كل التوافقات المؤقتة الخاصة بوقف اطلاق النار في السودان في ايجادِ ارضية واقعية لانهاء ما يُمكن وصفُه بحرب الجنرالات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .

إن ثقة كل من طرفي النزاع بقدرته على الحسم ميدانيا, عامل رئيسي حال دون تحول إتفاقيات الهدنة المؤقتة إلى دائمة.

وبالطبع يلعب عاملُ تضاربِ مواقفِ ومصالِحِ قوىً اقليميةٍ ودوليةٍ دورا مؤثرا في اِفشال كلِ جهودِ اِحلالِ السلام بالسودان . اِن حربَ الجنرالات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم " حميدتي" مُقبِلةٌ على الخروج من ايةِ سيطرةٍ بتوسُّعِها وبظهورِ ميليشياتٍ عرقية وقبلية مسلحة في الولايات الحدودية .

سياست روز..

حول المناورات الجوية الواسعة لحلف الناتو بالمانيا كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها ( مناورات للتعتيم على الواقع)..في تزامن مثير للتساؤل يُجري حلف شمال الاطلسي الناتو مناورات جوية ضخمة بالمانيا تزامنا مع بدء الجيش الاوكراني هجومه المضاد على القوات الروسية .

إن هذه المناورات إستعراض فارغ للعضلات لإخفاء واقع فشل الناتو ميدانيا في أكثر من مكان, فشل بأفغانستان وسوريا وأوكرانيا.

كما ان هذه المناورات محاولة بائسة لاخفاء واقع اتساع دائرة الخلافات والشروخ الداخلية في حلف الناتو ازاء مختلف القضايا الدولية خاصةً تلك التي ترتبط بالقارةِ الاوروبية والعلاقات الامريكية الاوروبية , وبالطبع هناك خلافات داخلية جديدة بشأن الحرب في اوكرانيا وموضوع عضوية الاخيرة في الحلف وكذلك حول الاوضاع في كوسوفو ومستقبل العلاقات مع الصين.

مردم سالاري ..

كتبت صحيفة مردم سالاري في تقريرها ( قلق أمريكي إزاء العلاقات السعودية الصينية) ..لم تحقق زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن للسعودية ومباحثاتُه مع كبار المسؤولين في الرياض النتائج التي تتوقعها ادارة بايدن , وعاد بلينكن لواشنطن خالي الوفاض وسط تساؤلات عما ستؤول اليه العلاقات بين امريكا والسعودية والتي دخلت مرحلة برودٍ جليدي مع وصول بايدن للبيت الابيض.

إن بلينكن أدرك خلال الزيارة أن السعودية مصرة على تنويع تعاملاتها الإستراتيجية لتشمل قوى دولية في صراع مع أمريكا.

وتقول محافل اعلامية عربية ان توسيع الرياض تعاونها الاقتصادي مع الصين بات هاجسا كبيرا لواشنطن في خضم اجواء التصعيد بين امريكا والصين حول تايوان , ويبدو ان بلينكن لمس تعاملا فاترا سياسيا واعلاميا بالرياض فيما كشفت مباحثاتُه عن وجود اختلافات في وُجُهاتِ النظر ازاءَ العديد من القضايا الاقليمية والدولية.