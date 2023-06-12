شؤون الألغام تعلن ارتفاع نسب تطهير المساحة الملوثة في العراق

العالم - العراق

وقال مدير الإعلام والتوعية في شؤون الألغام مصطفى حميد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مساحة التلوث في العراق وصلت إلى 6 آلاف كيلو متر مربع، وتمت إزالة أكثر من 57 بالمئة منها والمتبقي يقدر بنحو أكثر من ألفي كيلومتر مربع".

وأضاف حميد، أن "العمل جار بالتنسيق بين الجهد الوطني المتمثل بوزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن انضمام هيئة الحشد الشعبي - مديرية المتفجرات مؤخراً، وكذلك الشركات والمنظمات العاملة في مجال الإزالة والتطهير".

وأوضح، أن "المديرية تعمل على جانب نشر التوعية ومساعدة الضحايا والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة"، مؤكداً أن "محافظة البصرة تعد الأكثر تلوثاً، تليها محافظة ديالى".

وأشار إلى، أن "محافظة كربلاء المقدسة عملت على مشروع الساقي، فضلاً عن مشروع قضاء شط العرب في محافظة البصرة"، منوهاً بأن "مشروع النرجس كان ملوثاً وتم تطهيره وتحويله إلى مجمع سكني".

وتابع، أن "هناك مشاريع إنسانية مختلفة في محافظة نينوى تتمثل في إعادة جامعة نينوى بعد أن كانت ملوثة، إلى جانب جامعة الرمادي ومستشفيات ودوائر حكومية ومؤسسات رسمية ومدارس وغيرها".

ولفت إلى، أن "المديرية بانتظار توفير التخصيصات المالية من أجل الانطلاق بأعمال ومنسوب إنتاجي أعلى".