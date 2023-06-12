جولة الرئيس الايراني في امريكا اللاتينية.. الاهداف والابعاد

إنها أمريكا اللاتينية البالغ عدد سكانها أكثر من ستمئة وخمسين مليون نسمة مع ناتج محلي إجمالي يبلغ خمسة تريليونات وخمسمئة مليار دولار، هذا إلى جانب وفرة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي الفريد والتي ستستضيف على مدى خمسة ايام الرئيس الإيراني والوفد السياسي والاقتصادي الرفيع الذي يرافقه.

أمريكا اللاتينية هي أرض تتمتع بوجود العديد من الإمكانيات والطاقات الكامنة. واليوم توجه الدكتور رئيسي إلى فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا في سياق متابعة ترسيخ سياسته الخارجية المتوازنة. ترى ما هي أبعاد وأهداف هذه الزيارة؟

قبل ساعة سألت مدير المكتب الأميركي الأوروبي التابع لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عن الاتفاقيات المزمع إبرامها خلال هذه الرحلة. فلنتابع إجابته معاً..

ما أبعاد هذه الزيارة؟ وهل يمكنها إحداث تحول على صعيد العلاقات القائمة بين إيران وأمريكا اللاتينية؟

- ما هي الطاقات التي تتمتع بها العلاقات الراهنة بين إيران وأمريكا اللاتينية؟

- ما أهمية هذه العلاقات من حيث تحييد آثار الحظر؟

- ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه العلاقات من ناحية الحضور والتواجد في المنظمات الدولية والأوساط والمحافل العالمية؟

- كيف تقرأون أهمية تعزيز العلاقات مع إيران بالنسبة لدول أميركا اللاتينية؟