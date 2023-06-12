الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

برنامج من ايران..

جولة الرئيس الايراني في امريكا اللاتينية.. الاهداف والابعاد

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

على الرغم من أنها تبعد عن العاصمة الإيرانية طهران مسافة نحو 12 الف كيلومترا، لكنها تتمتع بمواقف مشتركة وتربطها علاقات تعاون اقتصادي وثقافي وأواصر استراتيجية مع إيران. 

إنها أمريكا اللاتينية البالغ عدد سكانها أكثر من ستمئة وخمسين مليون نسمة مع ناتج محلي إجمالي يبلغ خمسة تريليونات وخمسمئة مليار دولار، هذا إلى جانب وفرة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي الفريد والتي ستستضيف على مدى خمسة ايام الرئيس الإيراني والوفد السياسي والاقتصادي الرفيع الذي يرافقه.

أمريكا اللاتينية هي أرض تتمتع بوجود العديد من الإمكانيات والطاقات الكامنة. واليوم توجه الدكتور رئيسي إلى فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا في سياق متابعة ترسيخ سياسته الخارجية المتوازنة. ترى ما هي أبعاد وأهداف هذه الزيارة؟

قبل ساعة سألت مدير المكتب الأميركي الأوروبي التابع لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عن الاتفاقيات المزمع إبرامها خلال هذه الرحلة. فلنتابع إجابته معاً..

ما أبعاد هذه الزيارة؟ وهل يمكنها إحداث تحول على صعيد العلاقات القائمة بين إيران وأمريكا اللاتينية؟

- ما هي الطاقات التي تتمتع بها العلاقات الراهنة بين إيران وأمريكا اللاتينية؟

- ما أهمية هذه العلاقات من حيث تحييد آثار الحظر؟

- ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه العلاقات من ناحية الحضور والتواجد في المنظمات الدولية والأوساط والمحافل العالمية؟

- كيف تقرأون أهمية تعزيز العلاقات مع إيران بالنسبة لدول أميركا اللاتينية؟

روابط ذات صلة

طهران ودول من أمريكا اللاتينية.. استراتيجية تزداد متانة 

الرئيس رئيسي يبدأ جولته المكوكية الى دول أمريكا اللاتينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادرة 480 ألف حبة مهربة في جمرك ميناء جدة السعودي

الاعتقالات تتواصل في البحرين… 3 شبّان خلال يومين

شاهد بالصور.. مصر تسترد كنزا كبيرا من فرنسا

الجيش السوداني: المتمردون باتوا يرتدون ملابس مدنيين ويتنقلون بالسيارات المنهوبة

الأسرى الفلسطينيون يقررون إغلاق الأقسام احتجاجا على سلوك مستشفى سجن الرملة

الفياض: الحشد الشعبي يمثل إرادة الشعب العراقي