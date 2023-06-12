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الرئيس الصربي: النزاع في أوكرانيا يقترب من ذروة التصعيد

الرئيس الصربي: النزاع في أوكرانيا يقترب من ذروة التصعيد
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن قلقه الشديد من استمرار التوترات في منطقة النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأعمال العسكرية تقترب من ذروة التصعيد.

العالم-اوروبا

وقال فوتشيتش: "إنني قلق للغاية بشأن الوضع في أوكرانيا، لأنني أخشى أن المزيد من التصعيد لم يأت بعد. لقد بدأ الأوكرانيون للتو هجومهم، وسيكون أقوى عدة مرات. من المحتمل أيضا ألا يكون الرد الروسي ضعيفا إذا بقيت لديهم (القوات الأوكرانية) القوة".

وأشار رئيس الدولة بشكل منفصل إلى أن الأحداث في أوكرانيا تساهم في زيادة الضغط على صربيا في سياق العقوبات، مضيفا أن تدمير الأسلحة الغربية في أوكرانيا، تسبب في التوتر على الساحة الدولية.

وقال فوتيتش حول الحفاظ على سياسة رفض الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا: "لمدة عام وأربعة أشهر حتى الآن، دون أي وعود، تمسكنا بموقفنا منذ اليوم الثالث للنزاع في أوكرانيا بثقة وقوة وحزم ومسؤولية".

في وقت سابق، أعرب فوتشيتش عن فخره بأن الجمهورية تلتزم بسياسة مستقلة وسيادية وهي الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا.

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الرئيس الصربي: النزاع في أوكرانيا يقترب من ذروة التصعيد

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