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طيار سوداني من الجو: "بكرا يا الخرطوم تعودي"!

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

فاجئ الكابتن الطيار مهند سلامة الركاب والجميع بتلاوة أبيات شعرية قبيل الوصول إلى مطار بورتسودان الدولي.

العالم - السودان

فاجأ الطيار مهنّد سلامة الركاب بإلقائه قصيدة وطنية من نظم شاعرٍ سوداني.وتعبر عن حزنه وحزن الوطن وملايين السودانيين على ما يحدث في السودان، وذلك بعد إعلامهم بوصولهم سالمين إلى مطار بورتسودان الدولي.

وقال الكابتن في إحدى الأبيات: "بكرا أحلى.. بكرا يا الخرطوم تعودي وترجع أم در لي أمانا".

وانتشرت القصيدة التي ألقاها مهند تحت عنوان "بكرا أحلى" كالنار في الهشيم على الإنترنت، حيث خطف هذا المشهد المؤثّر في سماء السودان قلوب رواد مواقع التواصل.

وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، للأسبوع الثامن على التوالي، مع تحذير منظمات الإغاثة من "أزمة إنسانية هائلة" في السودان.

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طيار سوداني من الجو: "بكرا يا الخرطوم تعودي"!

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