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وسط اندلاع مواجهات..

قوات كبيرة لجيش الاحتلال تقتحم 'جنين' فجر اليوم وتداهم منزلا

قوات كبيرة لجيش الاحتلال تقتحم 'جنين' فجر اليوم وتداهم منزلا
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

داهمت  قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا في مدينة جنين وسط اندلاع مواجهات.

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت مصادر أمنية لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة للحي الشرقي ونشر القناصة على اسطح العمارات وسط إندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة النارية وداهمت منزل المواطن عدي زهير بعجاوي في الحي وعاثت فسادا وخرابا بمحتوياته واستجوبت ساكنيه .

في السياق، كثفت تلك القوات من تواجدها العسكري ونصب الكمائن والحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة، واقتحمت قرى فقوعة وجلبون ورمانة.

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