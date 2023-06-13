غضب مواقع التواصل ازاء العنصرية ضد اللاجئين السوريين

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وبررت الأحمدية أقوالها بأن اللاجئين السوريين غيرمتحضرين لأنهم لايعرفون ما هو شوکولامو و ولا يقولون بونجور بدلا من صباح الخير.

اما المواقع العراقي فاهتمت بالجفاف الذي يهدد أراض واسعة جدا من البلاد. وبدأ تراجع منسوب نهري دجلة والفرات يدق ناقوس الخطر بالنسبة للعراقيين، الذين ينتظرون الخطوات الجدية لمواجهة هذه الكارثة.

في غزة بادر الاطفال بتوجيه رسالة للاحتلال والعالم من خلال الرسم على جدران المنازل التي هدمها عدوان الاحتلال الاسرائيلي.

في مجال اخر، اهتم النشطاء العرب في مواقع التواصل بمصائب الرئيس الاميرکي السابق دونالد ترامب حيث يقال إن المصائب لا تأتي فرادى. وهذا ما يحصل مع دونالد ترامب. ففي وقت يتحضر فيه لخوض السباق الرئاسي، وجه القضاء الأميركي سبع وثلاثين تهمة له في ما يتعلق بالوثائق السرية التي وجدت في منزله وهي عقبة جديدة امام رحلة ترامب باتجاه البيت الابيض.