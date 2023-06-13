شاهد.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وتشتبك مع المقاومين

العالم - فلسطين المحتلة

واوضحت الزميلة راية عروق ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم المذكور ونشرت القناصة على اسطح المنازل وفي محيط المخيم فيما توغلت وحدات من قوات الاحتلال الخاصة الى داخل المخيم، حيث هددت بتفجير احد لمنازل.

من جهتها، قالت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ان شابين اثنين اصيبا ظهر اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي في اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفاد مراسل (وفا)، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي، احدهما في الأطراف والآخر بالصدر، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة، ومحاصرة أحد المنازل فيه والذي يعود لعائلة الصلاج.

واضاف ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة إسعاف لمنعها من الوصول للمصابين.

نشاهد معا:

بقمن داخل مخيم بلاطة وتهديد الاحتلال بتفجير احد المنازل

قانتشار لقناصة الاحتلال في محيط مخيم بلاطة بنابلس

عجانب من من اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة

بلحظة نقل أحد المصابين في مخيم بلاطة..