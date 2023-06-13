الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وتشتبك مع المقاومين

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية من فلسطين المحتلة عن اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وتصدي المقاومين الفلسطينيين لللقوات المحتلة.

العالم - فلسطين المحتلة

واوضحت الزميلة راية عروق ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم المذكور ونشرت القناصة على اسطح المنازل وفي محيط المخيم فيما توغلت وحدات من قوات الاحتلال الخاصة الى داخل المخيم، حيث هددت بتفجير احد لمنازل.

من جهتها، قالت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ان شابين اثنين اصيبا ظهر اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي في اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفاد مراسل (وفا)، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي، احدهما في الأطراف والآخر بالصدر، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة، ومحاصرة أحد المنازل فيه والذي يعود لعائلة الصلاج.

واضاف ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة إسعاف لمنعها من الوصول للمصابين.

نشاهد معا:

بقمن داخل مخيم بلاطة وتهديد الاحتلال بتفجير احد المنازل

قانتشار لقناصة الاحتلال في محيط مخيم بلاطة بنابلس

عجانب من من اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة

بلحظة نقل أحد المصابين في مخيم بلاطة..

روابط ذات صلة

موت ودمار.. هذا ما خلفته عملية الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في نابلس

شاهد/قناصة الاحتلال تواجه طواقم الاسعاف شرق نابلس بشكل مباشر

الرئاسة الفلسطينية: ما حدث بمخيم بلاطة استمرار للحرب الشاملة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. تفاصيل اولية عن حوادث طعن ودهس وسط بريطانيا

شاهد.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وتشتبك مع المقاومين

شاهد بالفيديو.. خدمات الشهيد سليماني لمحور المقاومة ودوره في دحر الارهاب

شاهد بالفيديو.. دونالد ترامب يصل الی فلوريدا للمثول أمام المحكمة

غريب آبادي: أتباع الديانات التوحيدية جزء مهم من المجتمع الإيراني

كيف يتجاوز صاروخ "فتاح" الفرط صوتي "ثاد" الأمريكي و"السهم" الإسرائيلي؟