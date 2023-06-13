تحذيرات فلسطينية من محاولات تقسيم الأقصى

وللحديث الاكثر حول هذا الموضوع يحاور برنامج "البوصلة" مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

1- فارس، في البداية ضعنا في صلب الازمة الحالية للمسجد الاقصى مشروع القانون هذا؟

2- الشارع العبري واعلامه كيف يتعاملون معه وهل من الممكن ان نرى مواجهة في الضفة الغربية والقدس ضد مشروع القانون؟

مشروع القانون يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا. وفكرة مشروع تقسيم الأقصى هي فكرة تحظى بإجماع صهيوني كبير، كما تلقى رواجا لدى الائتلاف الحكومي وأحزاب اليمين.



يبحث البرنامج هذا الموضوع مع المختص بالشأن الاسرائيلي سعد بشارات حيث يناقش معه الاسئلة التالية:

1- هل تحدثنا اكثر حول مشروع القانون هذا وما هي بنوده الخفية والتي لم يعلن عنها؟

2- هذا القانون يستهدف الوصاية الاردنية ايضا، كيف ستتعامل عمان معه؟

3- هل نحن امام مرحلة جديدة من الصراع مع كيان الاحتلال في المسجد الاقصى تحديدا؟

4 لماذا يصر افراد حكومة الاحتلال او نوابهم على القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية؟

5- كيف ستتعامل السلطة الفلسطينية مع مشروع القانون هذا؟

6- هل من الممكن ان نشهد مواجهات عسكرية ودخول غزة على الخطة اذا استمر التصعيد في المسجد الاقصى المبارك؟

7- خلال الاشهر الماضية كان هناك نية من قبل الاتحاد الاوروبي لوقف التنسيق مع كيان الاحتلال استخباراتيا بسبب الحكومة المتطرفة، هل من الممكن ان نرى خطوات مماثلة؟