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مادورو يخلّد ذكرى الشهيد قاسم سليماني لكشفه هجوما سيبرانيا أميركيا على فنزويلا

مادورو يخلّد ذكرى الشهيد قاسم سليماني لكشفه هجوما سيبرانيا أميركيا على فنزويلا
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى "الهجوم السيبراني الوحشي" الذي شنته أميركا على البنى التحتية لقطاع الطاقة في بلاده وكشف عن دور الفريق الشهيد قاسم سليماني في كشف هذا الهجوم.

العالم - إيران

وخلال جلسة محادثات رسمية مع الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي في كراكاس اليوم الثلاثاء حينما مدح الرئيس رئيسي المناضل ضد الإمبريالية سيمون بوليفار ، قال مادورو "أنا أتذكر الجنرال سليماني وأؤدي التحية له.. فحينما شن الأميركيون هجوما وحشيا على البنى التحتية لقطاع الطاقة عندنا في عام 2018، كلف فريقا بكشف ذلك الهجوم وساعدنا كثيرا.. الكثيرون لا يعلمون بذلك.. أنا أيضا أؤدي الاحترام له، وسننصب تمثالا له في مقبرة سيمون بوليفار".

كما أشار مادورو خلال هذا اللقاء إلى أن: العالم متعدد الأقطاب سيكون ندا لإمبريالية أميركا وأوروبا.. وإن ايران التي حاول الأميركيون والغربيون زعزعة استقرارها خلال هذه السنوات، أصبحت أعظم قوة وأكثر تطورا.

وردا على دعوة وجهها رئيس الجمهورية الإسلامية لنظيره الفنزويلي لزيارة إيران مجددا رحب مادورو بهذه الدعوة قائلا "صحيح أن 16 ساعة من الطيران تفصلنا لكننا أشقاء وحلفاء وسأكون قريبا في بيتي، طهران".

وتطرق اللقاء أيضا إلى موضوع زيادة حجم التجارة بين البلدين، وحينما أكد الرئيس الإيراني على ضرورة رفع حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى، أجابه الرئيس الفزويلي "نعم حجم التجارة بيننا يجب أن يتجاوز الـ10 مليارات دولار على المدى المتوسط وربما لن يكون هناك دولار حتى ذلك الحين ويصبح مثلا ((عشرة ملايين بريكس)) أو شيئا آخر، إن المرحلة التالية هي 20 مليار مثيل للدولار!"

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