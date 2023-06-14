کتلة الوفاء للمقاومة: حان وقت نزول معارضي فرنجية عن الشجرة

العالم - مراسلون

وقال د. حمادة في حديث خص به قناة العالم:"ما جمع المتمسکين بسليمان فرنجية کان رؤی واستراتيجيات وما جمع الاخر کان فقط اسماً لاسقاط سليمان فرنجية وبهذه العقلية الکيدية والذهنية الضيقة لايمکن ان نصل الی مشروع انقاذ للبنان.

وتوقع ان يتوجه لبنان في المرحلة المقبلة الی اعادة توازن ما لترتيب الامور والعبور من أزمة انتخاب رئيساً للجمهورية مؤکداً ان الحوار والتفاهم هو قدر اللبنانيين والترکيبة اللبنانية لايمکن ان تنجز الا في ظل حوار وتفاهم.

وقال نائب کتلة الوفاء للمقاومة:"بعدما افرزت هذه العملية الانتخابية، نحن أکثر دعوة وانفتاحاً علی الحوار والتفاهم واکثر تمسکاً بأن الحوار هو الذي ينتج وعلی البعض ان ينهي التحدث معنا من فوق الشجرة وينزل للحديث معنا، فهو رأی الصورة بشکل واضح".

هذا و رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية، حيث حصل

رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية علی 51 صوت والوزير السابق جهاد أزعور علی 59 صوت وتوزعت باقي الاصوات علی أسماء اخری.