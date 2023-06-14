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الجيش الصهيوني ينفذ اقتحاما واسعا من عدة محاور لمدينة نابلس

الجيش الصهيوني ينفذ اقتحاما واسعا من عدة محاور لمدينة نابلس
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الصهيوني نفذ مساء الأربعاء اقتحاما واسعا من عدة محاور لمدينة نابلس.

العالم-فلسطين

وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال حاصر منزلا في نابلس يعود لأسير فلسطيني متهم بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شامرون شمالي نابلس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الجيش الإسرائيلي يعمل حاليا في مدينة نابلس لهدم منزل أحد منفذي العملية التي سقط فيها الجندي إيدو باروخ".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن :"قوات الاحتلال اقتحمت نابلس معززة بآليات عسكرية وجرافات، وصولا إلى شارع المريج في منطقة رفيديا".

وأفادت شبكة "قدس" الإخبارية نقلا عن مصادر محلية بدوي انفجارات في مدينة نابلس بعد اقتحام واسع للمدينة، وأن صافرات الإنذار دوت للتصدي للاقتحام.

وأشارت إلى "اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بعد اقتحام مدينة نابلس".

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