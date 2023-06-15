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حماس تزف الشهيد "أنيس" وتؤكد أنّ سياسة هدم المنازل لن توقف المقاومة

حماس تزف الشهيد
الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إلى جماهير الشعب الفلسطيني الشهيد المجاهد خليل يحيى أنيس من مخيم العين، الذي ارتقى في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

العالم - فلسطين

وفجرت قوات الإحتلال منزل عائلة الأسير المجاهد أسامة الطويل منفذ عملية "شافي شمرون" البطولية.

وشدت حركة حماس، في تصريح صحفي، على أيدي أبطال نابلس الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال الهمجي، مؤكدة أنّ مقاومة شعبنا مستمرة، وأنّ سياسة هدم منازل المقاومين وعائلاتهم، سياسة فاشلة لن ترهب شعبنا ومقاومينا.

كما وأكدت أن شعبنا سيبقى على العهد حتى دحر الاحتلال وتحرير القدس وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.

واستشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران أحدهما بجروح حرجة، والعشرات بحالات اختناق، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال مواجهات رافقت اقتحام مدينة نابلس، وتفجير منزل عائلة الأسير أسامة الطويل.

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" أعلنت مصادر طبية في مستشفى النجاح في نابلس استشهاد الشاب خليل يحيى الأنيس من مخيم العين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان على نابلس، وإصابة مواطنين بجروح، وعشرات الإصابات بحالات اختناق.

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