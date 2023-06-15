أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك: "تدين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عمليات الإطلاق الصاروخية التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية اليوم"، وفقا لبيان رسمي من البيت الأبيض.

وأضاف البيان: "تشكل عمليات الإطلاق هذه انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن، وتعكس التهديد الذي تشكله برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، على المنطقة والسلام والأمن الدوليين".

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، باتجاه البحر الشرقي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، بأنها رصدت عمليات الإطلاق بين الساعة 10:25 و10:37 صباحا بتوقيت غرينتش، من منطقة سونان باتجاه بحر اليابان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وأضافت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في رسالة نصية بعثت إلى الصحفيين: "بينما عززت قواتنا من المراقبة واليقظة ضد الاستفزازات الإضافية، فإن جيشنا يحافظ على وضع الاستعداد بالتعاون الوثيق مع أمريكا"حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وكانت هيئة الأركان الكورية الجنوبية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، وذكرت هيئة البث اليابانية "إن إتش كيه"، نقلا عن مصادر، أن الصاروخ سقط في المياه الاقتصادية الخالصة اليابانية.

وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022، وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها، الولايات المتحدة واليابان.