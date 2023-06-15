عمان: ايران واميركا قريبتان من اتفاق لتبادل السجناء

العالم - سلطنة عمان

وفي مقابلة خاصة مع موقع "المونيتور" صرح بدر البوسعيدي انه يشعر بالجدية من جانب واشنطن وطهران للسعي لإحياء الاتفاق النووي.

وبناء عليه، وبشأن اتفاق محتمل لتبادل السجناء بين ايران واميركا، أوضح البوسعيدي: "أستطيع أن أقول إنهم قريبون. ربما بقي فقط بحث الموضوعات الفنية".

وفيما سبق، ادعى موقع "اكسيوس" الاميركي نقلا عن 5 مسؤولين اميركان وصهاينة واوروبيين، بأن برت ماكغورك، كبير مستشاري بايدن في شؤون الشرق الاوسط، كان قد زار سلطنة عمان خلال الشهر الميلادي الجاري لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين بخصوص إمكانية التعامل الدبلوماسي مع ايران بشأن برنامجها النووي حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

وأفاد موقع المونيتور، بأن وزير الخارجية العماني صرح بشأن الارصدة الايرانية المجمدة لدى الدول الاجنبية: "إنهم بحاجة إلى إطار وجدول زمني لكيفية تنسيق ذلك (الافراج عن الارصدة الايرانية). وأعتقد أنهم يعكفون على تسوية هذه القضايا".

ولم يؤكد البوسعيدي وساطة عمان في الاتفاق المحتمل لتبادل السجناء او مصير الارصدة الايرانية المجمدة، الا انه قال ان بلاده عرضت بحسن نية أماكنها الدلوماسية لمساعدة الجانبين، سواء كان ذلك داخل عمان أو في أي مكان آخر.

ورأى وزير الخارجية العماني، ان الاجواء المحيطة بالموضوع النووي الايراني إيجابية، موضحا انه يعتقد ان القيادة الايرانية جادة في التوصل الى اتفاق. فطالما أن الجانب الآخر (أميركا) يرد بالمثل بحسن نية، فإنهم على استعداد للقيام بذلك.