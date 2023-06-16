الصراع الروسي الاوكراني يشتد... فما هي فرص نجاح الوساطة؟

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محاولات لشن هجمات مضادة من جانب الجيش الأوكراني على جبهات مختلفة في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ قالت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها صدت العديد منها مما ألحق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية خلال ما وصفته بعمليات الهجوم المضاد الأوكرانية الفاشلة في اتجاهي دونيتسك الجنوبية ودونيتسك؛ وذلك باستخدام القوات البرية والضربات الجوية ونيران المدفعية؛ وتحدثت عن مقتل خمسمئة أوكراني وتدمير خمس دبابات في مواقع مختلفة؛ فضلا عن العديد من المركبات المدرعة وآليات عسكرية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي؛ إنه يتعين زيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز أمن روسيا

وقال الرئيس الروسي ان "الغرب يبذل قصارى جهده لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة. لكننا وضعنا صوب أعيننا تدمير الآلة العسكرية الأوكرانية والقضاء على النازية". مضيفا"خسائر الجانب الأوكراني للجانب الروسي تبلغ 1 إلى 10.. ليس هناك أي فرص أمام القوات المسلحة الأوكرانية لإحراز أي تقدم".

في المقابل تقول أوكرانيا إن قواتها استعادت ما لا يقل عن سبع قرى ومئة كيلومتر مربع في المراحل الأولى من الهجوم المضاد، وتأمل في أن يكتسب زخما أكبر مع زيادة عدد القوات.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط اثني عشر صاروخا روسيا منها ستة صواريخ 'كينجال' فرط صوتية في الهجوم الذي استهدف العاصمة كييف تزامنا مع زيارة وفد إفريقي لأوكرانيا للتوسط في النزاع. وبدأ وفد الوساطة الذي يضم قادة من جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر ومصر؛ زيارته برحلة إلى منطقة بوتشا بالقرب من كييف، وهي إحدى المناطق التي تقول أوكرانيا إن القوات الروسية ارتكبت فيها أعمالا وحشية في فبراير شباط العام الماضي. ويلتقي الوفد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي في سان بطرسبورغ السبت.