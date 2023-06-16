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بالفيديو.. تركيا على ابواب انتخابات جديدة والمعارضة تتحضر؟

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

تستعد المعارضة التركية للانتخابات المحلية بعد خسارة الانتخابات الرئاسية. وطالب قادة من المعارضة باحداث تغييرات جذرية تبدأ من الهيئات القيادية العليا في الحزب، فيما يبرز اسم اكرم امام اوغلو رئيس بلدية اسطنبول والقيادي البارز في الحزب في الايام الأخيرة كخليفة محتمل لكمال كليشدار اوغلو الا أن اصواتا في الحزب مازالت ترى كليشدار اوغلو زعيما.

العالم - مراسلون

مراجعة للحسابات ومطالبات بالتغيير ،حالة تعيشها المعارضة في تركيا بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، اصوات في حزب الشعب الجمهوري تحمل المسؤولية لزعيم الحزب كمال كليشدار اوغلو ما آلت اليه نتائج الانتخابات ، وهي اصوات تتناغم مع طموح اكرم امام اوغلو رئيس بلدية اسطنبول الراغب في قيادة الحزب والذي لم يخفي رغبته عبر تصريحات متتالية

يرى مراقبون في المشهد السياسي التركي أن حالة التراجع التي يعيشها حزب الشعب الجمهوري بحاجة الى احداث مراجعات تصل حد اجراء تغييرات في الهيئات القيادية لكنهم يضيفون أيضاً أن اجراء التغيير قد لايكون سهلاً فهناك اصوات لازالت ترى في كليشدار اوغلو زعيماً كان آخرها تصريح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت كوش أوغلو حول النية لترشيح كيليتشدار أوغلو مرة أخرى لرئاسة الحزب في المؤتمر القادم

وأمام حالة الاستقطاب التي تعيشها المعارضة قررت الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري منع اي نائب ينتمي للحزب من التصريح للاعلام او نشر تغريدة دون الحصول على موافقة من الهيئات القيادية.

سلسلة من المراجعات اذن ومطالبات بالتغيير هو المشهد السائد في صفوف المعارضة وبالتحديد في صفوف اكبر أحزابها حزب الشعب الجمهوري بعد خسارة الانتخابات الرئاسية ، مراجعات تزداد اهميتها وفق مراقبين في وقت تستعد فيه تركيا للانتخابات المحلية.

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