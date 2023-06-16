العراق وليتوانيا يعقدان جولة مشاورات سياسية بين البلدين

العالم- العراق

وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العراق وليتوانيا عقدا جولة مشاورات سياسية بين البلدين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، تتناول جملـة مـن الموضـوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الجهود المشتركة فـي مجـال مكافحـة عصابات داعش الإرهابي ومستوى التمثيل الدبلوماسي والتقدم المحرز في مجـال مـذكرات التفاهم المزمـع توقيعها بين البلدين".

وأضاف، أن "الجولة تضمنت إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية مـن سمات الدخول وأخيرا الهجرة، إلى جانب فـرص الـدعم المقدمة من قبل الجانب الليتواني في مجالات التعاون العلمي والتكنولوجي".