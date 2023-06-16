الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق وليتوانيا يعقدان جولة مشاورات سياسية بين البلدين

العراق وليتوانيا يعقدان جولة مشاورات سياسية بين البلدين
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، ان العراق وليتوانيا عقدا جولة مشاورات سياسية بين البلدين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.  

العالم- العراق

وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العراق وليتوانيا عقدا جولة مشاورات سياسية بين البلدين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، تتناول جملـة مـن الموضـوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الجهود المشتركة فـي مجـال مكافحـة عصابات داعش الإرهابي ومستوى التمثيل الدبلوماسي والتقدم المحرز في مجـال مـذكرات التفاهم المزمـع توقيعها بين البلدين".

وأضاف، أن "الجولة تضمنت إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية مـن سمات الدخول وأخيرا الهجرة، إلى جانب فـرص الـدعم المقدمة من قبل الجانب الليتواني في مجالات التعاون العلمي والتكنولوجي".

روابط ذات صلة

العراق وقطر يوقعان مذكرات تفاهم في مجالات عدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اثر توقبع روسيا اتفاقا مع الاحتلال.. 'موسكو' تفتح مكتبا دبلوماسيا غربي القدس المحتلة

لماذا طلب بايدن من الأمين العام لحلف الناتو البقاء في منصبه؟!

العراق وليتوانيا يعقدان جولة مشاورات سياسية بين البلدين

على يد مرتزقة العدوان.. 'اختطاف وتعذيب'.. تفاصيل مروعة عن 'مواطنة مصرية' في سجون مأرب+ فيديو

بالفيديو.. تركيا على ابواب انتخابات جديدة والمعارضة تتحضر؟

هذا ما قاله السيد 'عبدالملك الحوثي' لممثل 'الجهاد الاسلامي'..