بوتين: روسيا سلّمت بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

العالم- روسيا

وخلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي، قال بوتين إنّ "أول الرؤوس النووية نُقل إلى أراضي بيلاروسيا"، موضحاً أنّه "سيجري إنجاز هذا العمل بصورة كاملة بحلول نهاية الصيف".

وأشار إلى أنّ "نشر الأسلحة النووية التكتيكية" في بيلاروسيا كان ثمرة اتفاق أُعلن في آذار/مارس مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، مضيفاً أنّ هذا الأمر يشكّل عنصر ردع "لمن يفكرون في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

وكان بوتين أعلن، في 25 آذار/مارس الماضي، أنّ موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا. وأعلنت روسيا، بداية نيسان/أبريل الماضي، أنها باشرت تدريب عسكريين بيلاروسيين على استخدام هذه الأسلحة.

وفي أيار/مايو الماضي، وقّع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي وثائق تُحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروسيا.

والأسلحة النووية التكتيكية عبارة عن رؤوس حربية نووية صغيرة وأنظمة إطلاق مخصصة للاستخدام في ساحة المعركة، أو لتوجيه ضربة محدودة إلى العدو. وهي مصمَّمة من أجل تدمير أهداف في منطقة معينة من دون التسبب بتداعيات إشعاعية واسعة النطاق.

ووفقاً للاستخبارات الأميركية، تمتلك روسيا نحو 2000 سلاح نووي تكتيكي، وتُعَدّ القوة النووية الأولى في العالم، ولديها مخزون يصل إلى 4500 رأس نووي.