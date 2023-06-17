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شاهد.. هل فشل الهجوم المضاد الأوكراني فعلاً؟

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

تواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد ضد الجيش الروسي منذ الرابع من يونيو/ حزيران الحالي، ويتواصل القتال من خمسة اتجاهاتٍ أساسية. وبينما تعلن كييف أنها استعادت عدداً من القرى ونحو مئة كيلومتر مربع، تؤكد موسكو أنّ الهجوم المضاد فشل، وأن كل الهجمات تم صدها.

العالم - الأزمة الأوكرانية

بعد أكثر من عشرة أيام على انطلاق الهجوم المضاد الأوكراني في مطلع حزيران/يونيو، يبدو أن النتائج أدنى بكثير من التوقعات الغربية.

وتشدّد روسيا منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد أنه فشل، وأن كل الهجمات تم صدها بمساعدة سلاح الجو والمدفعية، بينما تؤكد كييف تقدمها في كل محاور الهجوم المضاد، فبحسب بيانات كييف قد تمكن الجيش من تحرير قرابة مئة كيلومتر مربع، والتقدم في عدد من القرى والبلدات في غربي زابوريجيا وفي اتجاه دونيتسك اللتين تحتلهما روسيا جزئياً.

ويتواصل القتال من خمسة اتجاهات أساسية. وفي حين تتباهى روسيا بتدمير دبابات ومعدات غربية، وقتل المئات يومياً، فإن المؤكد أنها تراجعت بضعة كيلومترات في اتجاه الجنوب والشرق في محيط المنطقة المكشوفة في فريميفكا التي تقع على بعد أكثر من عشرة كيلومترات شمال الخطوط الروسية المحصنة الرئيسية، التي تضم خصوصاً خنادق وأفخاخا للدبابات. باستثناء باخموت التي وظفت لها قدرات هائلة للسيطرة عليها.

ومن شأن تحقيق أوكرانيا نجاحاً عسكرياً كبيراً في هذه المنطقة أن يقطع الجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، ما سيشكل انتكاسة كبيرة لموسكو بحسب محللين عسكريين.

ومن غير المستبعد أن الجيش الأوكراني الذي لم يوظف حسب معظم تقارير الاستخبارات الغربية أكثر من ثلاثة من أصل اثني عشر لواء جديداً جهزت للمعركة، ما زال في مرحلة جسّ نبض الجبهات الروسية لإيجاد ثغرة مناسبة.

واعتبر بوتين في كلمة له خلال منتدى سان بطرسبرغ أن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية ليس لديه 'أي فرصة' للنجاح.

وقال بوتين:"القوات الأوكرانية ليس لديها أي فرصة هناك ولا في مناطق أخرى، الدبابات الغربية تتعرّض للتدمير في أوكرانيا، إنها تحترق".

وفي إطار مهمة سلام أفريقية، وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا إلى أوكرانيا وألقى كلمة في المؤتمر الصحفي المشترك لرؤساء الدول والحكومات الأفارقة عقب محادثات السلام مع زيلينسكي في كييف.

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